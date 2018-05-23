Новый аэропорт в Саратовской области назвали в честь Юрия Гагарина

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о присвоении новому международному аэропорту в Саратовской области наименования «Гагарин».



«Подписанным распоряжением новому аэропорту присвоено наименование Гагарин в честь летчика-космонавта Юрия Гагарина, многие факты биографии которого связаны с Саратовом и Саратовской областью», — говорится в пояснительной записке к документу.

С инициативой присвоить аэропорту имя Юрия Гагарина выступило правительство Саратовской области. Идею поддержало большинство местных жителей.

Ранее первый заместитель генерального директора «Саратовских авиалиний» Михаил Герасименко заявил, что в случае ликвидации авиаперевозчика могут закрыть единственный аэропорт в регионе. В правительстве Саратовской области пообещали принять меры, чтобы этого не случилось.

