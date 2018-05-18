Власти обеспечат работу аэропорта после ликвидации «Саратовских авиалиний»

Правительство Саратовской области примет все меры для обеспечения работы саратовского аэропорта после остановки с 31 мая деятельности авиакомпании «Саратовские авиалинии». Об этом сообщила пресс-секретарь губернатора Нина Попова.

«Мы взаимодействуем с «Саратовскими авиалиниями» и с Росавиацией, чтобы авиасообщение не было прервано и жители региона не испытывали сложностей. Окончательное решение по дальнейшей судьбе предприятия остается за надзорной структурой», — приводит Попова слова зампреда облправительства Александра Буренина.

Она также отметила, что сотрудники компании не останутся без работы. В настоящее время на завершающем этапе находится строительство нового аэропортового комплекса, передает «Интерфакс».

Ранее сообщалось, что в случае ликвидации «Саратовских авиалиний» могут закрыть единственный аэропорт в регионе.

Накануне «Саратовские авиалинии» сообщили о возможном прекращении деятельности с 31 мая. Причиной стал запрет Росавиации на продажу билетов. Это произошло через три месяца после катастрофы Ан-148 «Саратовских авиалиний», в которой погиб 71 человек.

