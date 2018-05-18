В случае ликвидации «Саратовских авиалиний» могут закрыть единственный аэропорт в регионе

«Саратовские авиалинии» не исключают закрытия единственного в Саратовской области аэропорта в случае, если будет принято окончательное решение о закрытии авиакомпании. Об этом рассказал первый заместитель генерального директора авиаперевозчика Михаил Герасименко.

«В случае закрытия компании <…> у предприятия не будет денежных средств для поддержания аэропорта, поэтому он будет закрыт», — цитирует Герасименко ТАСС.



Замгендиректора «Саратовских авиалиний» отметил, что воздушная гавань области принадлежит авиакомпании с момента ее основания, уже 86 лет.

«Компания объединяет в себе аэропорт и авиаперевозчика, весь персонал аэропорта работает в «Саратовских авиалиниях», вся инфраструктура — автомобили, топливно-заправочный комплекс и т. д.— принадлежит авиаперевозчику»,— подчеркнул Герасименко.

Накануне «Саратовские авиалинии» сообщили о возможном прекращении деятельности с 31 мая. Причиной стал запрет Росавиации на продажу билетов. Это произошло через три месяца после катастрофы Ан-148 «Саратовских авиалиний», в которой погиб 71 человек.