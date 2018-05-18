Новости бизнеса

13:19 МСК
Новости раздела
Бизнес

В случае ликвидации «Саратовских авиалиний» могут закрыть единственный аэропорт в регионе

11:16, 18.05.2018 2
В случае ликвидации «Саратовских авиалиний» могут закрыть единственный аэропорт в регионе
Фото: ru.wikipedia.org / Alex Snow

«Саратовские авиалинии» не исключают закрытия единственного в Саратовской области аэропорта в случае, если будет принято окончательное решение о закрытии авиакомпании. Об этом рассказал первый заместитель генерального директора авиаперевозчика Михаил Герасименко.

«В случае закрытия компании <…> у предприятия не будет денежных средств для поддержания аэропорта, поэтому он будет закрыт», — цитирует Герасименко ТАСС.

Замгендиректора «Саратовских авиалиний» отметил, что воздушная гавань области принадлежит авиакомпании с момента ее основания, уже 86 лет.

«Компания объединяет в себе аэропорт и авиаперевозчика, весь персонал аэропорта работает в «Саратовских авиалиниях», вся инфраструктура — автомобили, топливно-заправочный комплекс и т. д.— принадлежит авиаперевозчику»,— подчеркнул Герасименко.

Накануне «Саратовские авиалинии» сообщили о возможном прекращении деятельности с 31 мая. Причиной стал запрет Росавиации на продажу билетов. Это произошло через три месяца после катастрофы Ан-148 «Саратовских авиалиний», в которой погиб 71 человек.

БизнесТранспорт
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 11:20
    продайте аэропорт уралсибу или аэрафлоту
    и дело с концом
    Ответить
  • Анонимно 12:49
    а что банкиры в стороне? пусть покупают самолеты и передают в лизинг...
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем