Казанцам предложили «сбежать» от ЧМ-2018 в Пензу, Прагу или Стамбул

Аналитики портала Tutu.ru по просьбе «Реального времени» подсчитали стоимость авиабилетов во время чемпионата мира по футболу и определили самые бюджетные направления.



Так, внутри России самыми дешевыми на этот период оказались перелеты в Пензу, Уфу, Пермь, Брянск и Оренбург. Курортные Анапа, Минеральные Воды и Краснодар заняли 7, 9 и 10 место в списке.

Среди городов из ближнего зарубежья самыми бюджетнами эксперты назвали Минск, Алматы и Шымкент. На дальнем зарубежье — Стамбул, Анталья и Дубай.

Что касается европейских городов, то здесь советуют выбирать Прагу, Берлин и Дюссельдорф.

ЧМ-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля. По оценкам экспертов, иностранные туристы потратят в этот период 141 млрд рублей.

Казань примет у себя игры группового этапа, 1/8 и четвертьфинал.