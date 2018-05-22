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Иностранные болельщики потратят в России 141 млрд рублей во время ЧМ-2018

07:43, 22.05.2018 Сюжет:  ЧМ-2018 по футболу в России 3
Иностранные болельщики потратят в России 141 млрд рублей во время ЧМ-2018
Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

Иностранные болельщики во время чемпионата мира по футболу, который пройдет с 14 июня по 15 июля, потратят в России порядка 141 млрд рублей. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на экспертов ведущих институтов и банков России.

Всего во время мундиаля ожидается приезд около 1,5 млн футбольных фанатов. По оценкам, аналитиков в результате рост российской экономики ускорится на 1—2 процентных пункта. В целом за год розничный товарооборот вырастет на 0,3—0,4 п.п.

При этом замдиректора центра развития НИУ ВШЭ Валерий Миронов полагает, что ЧМ-2018 может ускорить инфляцию на дополнительные 0,2—0,3 п.п. В период проведения матчей инфляция в годовом выражении будет не менее 2,5%.

Отметим, что в Казань во время ЧМ-2018 года ожидается приезд более 200 тысяч туристов, которые могут потратить примерно 18-20 миллиардов рублей.

ЭкономикаФинансы
комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 08:06
    вот откуда берут они эти цифры. как они потрят столько денег. им же и так все будет бесплатно. поезда самолеты итд. все эти деньги собираються вытащих с простого русского народа.
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    Анонимно 08:50
    Если всего полтора миллиона, то в Казани 200 тыс не побывают. 60% осядет в москве, по 15% на питер и сочи. Оставшиеся 10% по всем остальным 8 городам

    Вероятно в 200 тыс включены и не иностранные туристы, но они не будут оствлять прогнозируемые 90к руб на человека
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    Анонимно 08:51
    Надо запомнить этот прогноз и потом сравнить с реальностью
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