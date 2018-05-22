Иностранные болельщики потратят в России 141 млрд рублей во время ЧМ-2018

Иностранные болельщики во время чемпионата мира по футболу, который пройдет с 14 июня по 15 июля, потратят в России порядка 141 млрд рублей. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на экспертов ведущих институтов и банков России.

Всего во время мундиаля ожидается приезд около 1,5 млн футбольных фанатов. По оценкам, аналитиков в результате рост российской экономики ускорится на 1—2 процентных пункта. В целом за год розничный товарооборот вырастет на 0,3—0,4 п.п.

При этом замдиректора центра развития НИУ ВШЭ Валерий Миронов полагает, что ЧМ-2018 может ускорить инфляцию на дополнительные 0,2—0,3 п.п. В период проведения матчей инфляция в годовом выражении будет не менее 2,5%.

Отметим, что в Казань во время ЧМ-2018 года ожидается приезд более 200 тысяч туристов, которые могут потратить примерно 18-20 миллиардов рублей.