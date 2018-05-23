Совет директоров «Башнефти» предложит акционерам направить на дивиденды 28 миллиардов

Совет директоров ПАО АНК «Башнефть» принял решение рекомендовать на ежегодном собрании акционеров направить на дивиденды 28,2 млрд рублей.

На выплату дивидендов по обыкновенным акциям предлагается направить 23,5 млрд рублей, следует из сообщения «Башнефти», опубликованного на портале раскрытия корпоративной информации. Еще 4,7 млрд рублей должны пойти на выплаты по привилегированным акциям.

Таким образом по акциям обоих типов предлагается выплатить по 158,9 рубля за бумагу.

Кроме того, принято решение созвать годовое собрание акционеров «Башнефти» 28 июня.

Напомним, что за I квартал 2018 года прибыль «Башнефти» выросла в 1,6 раза. По итогам января—марта она составила 14,01 млрд рублей.