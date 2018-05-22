Прибыль «Башнефти» за I квартал 2018 года выросла в 1,6 раза

В январе—марте 2018 года чистая прибыль «Башнефти» составила 14,01 млрд рублей. Таким образом за I квартал показатель вырос в 1,6 раза.

Выручка за этот же период выросла на 14,1% до 179,34 млрд рублей, следует из отчетности компании по МСФО.

В этой же отчетности «Башнефть» указала 80 млрд руб., которые получила от АФК «Система» в рамках мирового соглашения. Всего по нему компания Евтушенкова выплатила 100 млрд рублей, но первый платеж был перечислен в декабре 2017 года.

Напомним, что «Роснефть» и «Башнефть» обвинили «Систему» в убытках, принесенных реорганизацией башкирской нефтяной компании. В общей сложности «Роснефть» и «Башнефть» требовали около 300 млрд рублей. Однако позже компании заключили мировое соглашение, по которому АФК выплатила только треть требуемой суммы.

Ранее сообщалось, что за 2017 год прибыль «Башнефти» выросла в три раза.