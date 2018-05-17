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Бречалов заявил о перезапуске завода «Ижметмаш» 9 июля

12:54, 17.05.2018
Бречалов заявил о перезапуске завода «Ижметмаш» 9 июля
Фото: udmurt.ru

Глава Удмуртии Александр Бречалов, заявил, что 9 июля состоится перезапуск работы завода «Ижметмаш». По его словам, переговоры с ПАО «Татнефть» и президентом Татарстана Рустамом Миннихановым в отношении завода АО «Ижметмаш» были завершены 15 мая.

«Мы сохранили предприятие полностью. По нашим прогнозам, люди не просто сохранят работу, наверное, их надо будет донабирать», — цитирует Бречалова «Коммерсант».

Другие детали перезапуска Бречалов не уточнил.

Напомним, что в марте 2018 года правительство Удмуртии и ПАО «Татнефть» подписали дорожную карту по выводу из кризиса АО «Ижметмаш», находящегося в предбанкротном состоянии из-за приостановки кредитования.

ПромышленностьМашиностроение Удмуртия
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