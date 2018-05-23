Минтранс РФ утвердил запретные для судоходства районы в городах ЧМ-2018
Минтранс России утвердил участки акваторий восьми городов, где будет действовать запрет на проход судов и маломерных плавсредств во время чемпионата мира по футболу в этом году. Об этом сообщается на сайте Росморречфлота.
Запрет на пребывание и передвижение судов в период ЧМ-2018 будет введен в акваториях Волгограда, Казани, Калининграда, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону, Санкт-Петербурга, Москвы, Сочи.
В Казани ограничение будет действовать 16, 20, 24, 27, 30 июня и 6 июля с 12.00 до 24.00 местного времени в акватории реки Казанка от железнодорожного моста до моста Миллениум.
В Нижнем Новгороде запрет на движение судов вводится 18, 21, 24, 27 июня, 1 и 6 июля с 12.00 до 24.00 местного времени в акватории у правого берега реки Волга, ограниченной ограниченной участком окружности радиусом 0,7 км с центром на «Стадионе Нижний Новгород».
Ранее ГУ МЧС России по РТ на время чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года запретило судам передвигаться по реке Казанке.БизнесТранспорт
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