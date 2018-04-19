МЧС запретило плавать по Казанке во время ЧМ-2018

ГУ МЧС России по РТ на время чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года запретило судам передвигаться по реке Казанке.

Запрет установили на использование маломерных, парусных, прогулочных и спортивных судов, включая гидроциклы, байдарки, гребные лодки. Ограничение будет действовать на участке реки от железнодорожного моста 799 километра перегона Восстание — Дербышки вниз по течению до Кремлевской дамбы, а также от моста «Миллениум» до Кремлевской дамбы, говорится в сообщении управления.

Отмечается, что запрет на использование судов не распространяется на суда, задействованные в подготовке и проведении ЧМ-2018. Следить за соблюдением запрета будут патрульные группы МЧС совместно с МВД и Росгвардией.