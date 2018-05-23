Агент Токранова: «Считаю, переход в СКА — оптимальное решение для Василия»

Агент защитника Василия Токранова Сергей Исаков поделился мыслями о переходе своего клиента в петербургский СКА:

— Василий долго выступал за «Ак Барс», добился с командой серьезных успехов, и переход в СКА для него — это новый вызов. Наряду с Казанью, Петербург по праву считается одной из хоккейных столиц России, стадион всегда заполнен, инфраструктура отличная, так что считаю, что для Василия это оптимальное решение. Новая команда способна придать импульс его карьере, — приводит слова Исакова AllHockey.

— Какая роль в новой команде будет отведена Токранову?



— Это будет определять тренерский штаб. Но сложностей с адаптацией возникнуть не должно. Со многими ребятами Василий знаком, а с Динаром Хафизуллиным они вообще вместе начинали играть в хоккей. Конечно, в СКА высокая конкуренция, но это идет только на пользу, и ситуация для Токранова неновая. Думаю, Василий предельно мотивирован проявить себя в новом коллективе, тем более что в СКА дали понять, что рассчитывают на него.

Напомним, что сегодня агент Василия Токранова в беседе с корреспондентом «Реального времени» раскрыл детали перехода защитника в СКА. По его словам, хоккеист был готов остаться в «Ак Барсе», но стороны не сошлись на условиях контракта.