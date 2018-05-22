СМИ: Sberbank CIB уволил аналитика Алекса Фэка за отчет с критикой «Газпрома»

Аналитик Sberbank CIB Александр Фэк уволен из компании из-за отчета о российских нефтегазовых компаниях, в котором назвал главными выгодоприобретателями «Газпрома» его подрядчиков.



Фэк разослал письмо, в котором сообщил, что его уволили «за отчет по „Газпрому“, сообщает РБК со ссылкой на источник.

»Я был уволен сегодня за отчет по «Газпрому», который я написал", — говорится в письме.

По его словам, инициатива по написанию отчета исходила от него. Фэк отказался комментировать свои дальнейшие планы по трудоустройству и называть фамилию инициатора его увольнения.

«Любые документы, исходящие от независимых аналитиков рынка, должны основываться исключительно на проверенных, подтвержденных данных и информации из открытых источников. Таковы нормы и внутренние правила Sberbank CIB. В нашей компании существуют жесткие процедуры комплаенса, и каждый сотрудник обязан соблюдать их», — пояснил причины увольнения руководитель Sberbank CIB Игорь Буланцев.

