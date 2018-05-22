Нацбанк РТ подал десять исков к страховщикам о привлечении к административной ответственности
Национальный банк Республики Татарстан подал в Арбитражный суд РТ десять исков к страховым компаниям о привлечении к административной ответственности.
Согласно картотеке арбитражных дел, ответчиками являются ООО «Страховая компания „ВТБ Страхование“, ПАО Страховая компания „Росгосстрах“, АО „Национальная страховая компания Татарстан“ „НАСКО“, АО „Страховая компания “Армеец». Заявления поданы 21 мая и находятся на рассмотрении.
Ранее СМИ сообщили, что «ВТБ страхование» и СОГАЗ договорились об объединении.ОбществоВласть Татарстан
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