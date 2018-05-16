СМИ: «ВТБ страхование» и СОГАЗ договорились об объединении
ВТБ согласовал объединение страхового бизнеса с СОГАЗом, сообщил журналистам глава банка Андрей Костин.
«Достигнуты (договоренности, — прим. ред.), скоро узнаете, будем объединяться»,— цитирует «Интерфакс» Костина. Деталей о будущем слиянии он не привел.
По данным издания, переговоры велись с лета прошлого года. За это время прошло предварительное согласование кандидатуры Геннадия Гальперина, который сейчас занимает должность гендиректора СК «ВТБ Страхование» на один из руководящих постов в новой компании.
Ранее национальная страховая компания «Татарстан» (НАСКО) сообщила о завершении «процедуры по приобретению» ее пакета акций. Покупателем является ООО «Открытый мир», акционер страховой компании «Опора».ЭкономикаФинансы
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