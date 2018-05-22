Глава МВД по РТ в 2017 году снизил свой доход до 2,8 млн рублей

По итогам 2017 года министр внутренних дел по РТ Артем Хохорин заработал 2,8 млн рублей против 3,1 млн годом ранее. Об этом говорится в сведениях, опубликованных на сайте министерства.

Недвижимости и транспорта у главы ведомства нет. Он пользуется квартирой площадью 151,6 кв.м, а также земельным участком площадью 1,682 тыс. кв. м и жилым домом площадью 208 кв. метров, которые принадлежат супруге Хохорина. Она в 2017 года заработала 105 тыс. рублей.