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Глава МВД по РТ в 2017 году снизил свой доход до 2,8 млн рублей

14:08, 22.05.2018
Глава МВД по РТ в 2017 году снизил свой доход до 2,8 млн рублей
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

По итогам 2017 года министр внутренних дел по РТ Артем Хохорин заработал 2,8 млн рублей против 3,1 млн годом ранее. Об этом говорится в сведениях, опубликованных на сайте министерства.

Недвижимости и транспорта у главы ведомства нет. Он пользуется квартирой площадью 151,6 кв.м, а также земельным участком площадью 1,682 тыс. кв. м и жилым домом площадью 208 кв. метров, которые принадлежат супруге Хохорина. Она в 2017 года заработала 105 тыс. рублей.

ОбществоВласть Татарстан
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