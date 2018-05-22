Следком начал проверку по факту падения школьницы в недостроенной многоэтажке в Уфе

Следственный комитет начал проверку после сообщений о падении 15-летней школьницы на территории недостроенной многоэтажки.

«В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — говорится в сообщении СУ СКР по РБ.

Следователи отмечают, что по предварительным данным, вечером 21 мая 2018 года 15-летняя девочка упала с пятого на четвертый этаж. С травмами девочка была госпитализирована в одну из больниц города.

Ранее журналисты сообщали, что инцидент произошел на территории недостроя по улице Кирова, 43/2.