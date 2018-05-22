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АКРА подтвердило рейтинг Нижнего Новгорода на уровне А-(RU) со стабильным прогнозом

13:56, 22.05.2018
АКРА подтвердило рейтинг Нижнего Новгорода на уровне А-(RU) со стабильным прогнозом
Фото: pixabay.com

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг Нижнего Новгорода на уровне «А-(RU)», прогноз — «стабильный», говорится в пресс-релизе агентства.

АКРА также подтвердило кредитный рейтинг пятилетних облигаций Нижнего Новгорода серии 34002 на 5 млрд рублей (срок погашения — 5 декабря 2022 года) на уровне «A-(RU)».

«Кредитный рейтинг Нижнего Новгорода обусловлен сравнительно высокими показателями развития экономики, эффективным управлением ликвидностью при высокой долговой нагрузке и относительно низкой гибкостью бюджетных расходов (высокая доля капитальных расходов обеспечивается средствами вышестоящих бюджетов)», — говорится в сообщении агентства.

Ранее АКРА подтвердило рейтинг Татарстана на уровне AA+(RU) со стабильным прогнозом.

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