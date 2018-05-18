АКРА подтвердило рейтинг Татарстана на уровне AA+(RU) со стабильным прогнозом

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг Республики Татарстан на уровне «AA+(RU)» со стабильным прогнозом.



«Кредитный рейтинг Республики Татарстан обусловлен уровнем развития региональной экономики, который существенно опережает среднестрановой показатель, высокой степенью контроля над расходной частью бюджета и высокой долей бюджета развития в структуре расходов, а также долгосрочной структурой прямого долга республики (состоящего из бюджетных кредитов) и минимальным уровнем риска, связанным с его обслуживанием», — говорится в сообщении АКРА.

Фактором, оказывающим сдерживающее влияние на кредитный рейтинг, по мнению АКРА, является возможность оказания региональными властями адресной финансовой поддержки компаниям и финансовым организациям, имеющим стратегическое значение для экономики республики или в значительной степени зависящим от ее бюджета.

Ранее министр финансов РТ сообщил о профиците бюджета республики за 2017 год.