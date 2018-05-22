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Экс-защитник «Рубина» попал в состав сборной Аргентины на ЧМ-2018

10:37, 22.05.2018
Экс-защитник «Рубина» попал в состав сборной Аргентины на ЧМ-2018
Фото: twitter.com

Главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли назвал состав команды на предстоящий ЧМ-2018. В список из 23-х футболистов попал и бывший защитник казанского «Рубина» защитник Кристиан Ансальди.

Вратари: Франко Армани («Ривер Плейт»), Серхио Ромеро («Манчестер Юнайтед»), Вилли Кабальеро («Челси»).

Защитники: Маркос Рохо («Манчестер Юнайтед»), Николас Отаменди («Манчестер Сити»), Кристиан Ансальди («Торино»), Федерико Фасио («Рома»), Маркос Акунья («Спортинг»), Эдуардо Сальвио («Бенфика»), Габриэль Меркадо («Севилья»), Николас Тальяфико («Аякс»).

Полузащитники: Джовани Ло Чельсо, Анхель Ди Мария (оба – «ПСЖ»), Лукас Биглия («Милан»), Максимилиано Меса («Индепендьенте»), Хавьер Маскерано («Хэбэй Чайна Форчун»), Мануэль Лансини («Вест Хэм»), Эвер Банега («Севилья»), Кристиан Павон («Бока Хуниорс»).

Нападающие: Лионель Месси («Барселона»), Гонсало Игуаин, Пауло Дибала (оба – «Ювентус»), Серхио Агуэро («Манчестер Сити»).

Напомним, Кристиан Ансальди отыграл в «Рубине» шесть сезонов, в течение которых провел свыше 120 матчей и забил 2 мяча.

СпортФутбол Татарстан
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