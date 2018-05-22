Казань возглавила рейтинг эффективности городского управления

Казань стала лидером первого рейтинга эффективности управления в городских округах. Исследование проведено агентством политических и экономических коммуникаций (АПЭК) и лабораторией региональных политических исследований Высшей школы экономики (ВШЭ).

Столица Татарстана стала лидером по политическому блоку и второй после Ханты-Мансийска — по экономическому блоку.



В первую пятерку городов с самым эффективным управлением кроме Казани, вошли Тюмень, Ростов-на-Дону, Ханты-Мансийск и Грозный.



Последние позиции перечня заняли Тамбов, Омск, Махачкала, Петрозаводск и Волгоград, пишут «Ведомости».

Напомним, что в I квартале 2018 года Актанышский район Татарстана занял первое место в рейтинге по выполнению показателей результативности деятельности органов местного самоуправления.