В аэропорту Казани экстренно сел «Боинг» из-за ухудшения здоровья пассажира

В Казанском аэропорту совершил экстренную посадку пассажирский самолет «Боинг 738», выполнявший рейс Москва — Новосибирск. Об этом сообщили в ГУ МЧС по РТ.



Самолет вынужден был приземлиться в 00:53 из-за ухудшения здоровья одного из пассажиров. После посадки пассажира 1952 года рождения госпитализировали в РКБ. В 01.45 самолет авиакомпании «Победа» продолжил рейс.

Напомним, что в конце апреля в аэропорту Казани совершил вынужденную посадку самолет, следовавший из Москвы в Челябинск, из-за курившего на борту пассажира. После посадки нарушитель был снят с рейса и доставлен в отделение полиции, где в отношении него был составлен протокол.