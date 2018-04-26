В Казани вынужденно сел самолет рейса Москва — Челябинск из-за курившего пассажира

В ночь со среды на четверг в аэропорту Казани совершил вынужденную посадку самолет, следовавший из Москвы в Челябинск, из-за курившего на борту пассажира. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, командир экипажа через диспетчера обратился за помощью к сотрудникам транспортной полиции в связи с тем, что 33-летний житель Челябинска курил в самолете во время полета.

После посадки нарушитель был снят с рейса и доставлен в линейное отделение полиции, где в отношении него был составлен протокол, передает пресс-служба МВД.

11 апреля в аэропорту Казани сел самолет, следовавший по маршруту Москва (Домодедово) — Самара. Это было связано с временным закрытием аэропорта «Курумоч».