Медведев уволил замглавы Росавиации
Премьер-министр России Дмитрий Медведев освободил от должности замруководителя Росавиации Михаила Буланова по его просьбе. Соответствующее распоряжение премьера опубликовано на сайте правительства.
«Освободить Буланова Михаила Викторовича от должности заместителя руководителя Федерального агентства воздушного транспорта по его просьбе», — говорится в документе.
Ранее Медведев назначил новых заместителей глав Минэнерго и Минэкономразвития РФ.ОбществоВласть
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