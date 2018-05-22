Обама с женой будут продюсировать сериалы и фильмы Netflix

Бывший президент США Барак Обама и его супруга Мишель будут продюсировать фильмы различного формата для сервиса Netflix. Об этом компания сообщила в своем Twitter.



«Президент Барак Обама и Мишель Обама заключили соглашение на несколько лет о продюсировании фильмов и серийных фильмов для Netflix, потенциально в том числе сериалов, тв-шоу, документальных сериалов, документальных фильмов и художественных фильмов», — говорится в сообщении.

Ранее New York Times со ссылкой на источники писала, что Обама ведет переговоры с Netflix о создании нескольких программ, в том числе шоу, которое «освещает вдохновляющие истории».

Напомним, что компания Netflix купила песню казанского музыканта Мити Бурмистрова под названием «1 Life Is Not Enough» для сериала о расовой дискриминации.

