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Обама с женой будут продюсировать сериалы и фильмы Netflix

00:53, 22.05.2018
Обама с женой будут продюсировать сериалы и фильмы Netflix
Фото: flickr.com

Бывший президент США Барак Обама и его супруга Мишель будут продюсировать фильмы различного формата для сервиса Netflix. Об этом компания сообщила в своем Twitter.

«Президент Барак Обама и Мишель Обама заключили соглашение на несколько лет о продюсировании фильмов и серийных фильмов для Netflix, потенциально в том числе сериалов, тв-шоу, документальных сериалов, документальных фильмов и художественных фильмов», — говорится в сообщении.

Ранее New York Times со ссылкой на источники писала, что Обама ведет переговоры с Netflix о создании нескольких программ, в том числе шоу, которое «освещает вдохновляющие истории».

Напомним, что компания Netflix купила песню казанского музыканта Мити Бурмистрова под названием «1 Life Is Not Enough» для сериала о расовой дискриминации.

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