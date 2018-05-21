Рядом с российской базой «Хмеймим» сбили беспилотник

Неизвестный беспилотник приближался c наступлением темного времени суток в понедельник к российской авиабазе «Хмеймим» в Сирии.



«Двадцать первого мая c наступлением темного времени суток средствами контроля воздушного пространства российской авиабазы «Хмеймим» на удалении от аэродрома была обнаружена малоразмерная воздушная цель неизвестной принадлежности (БПЛА)», — передает «РИА Новости» со ссылкой на представителя базы.

Отмечается, что цель была уничтожена штатными зенитными огневыми средствами авиабазы.

«Пострадавших или материального ущерба нет. Российская авиабаза «Хмеймим» функционирует в плановом режиме», — добавил он.

Напомним, в прошлом месяце российская авиабаза в Хмеймиме также подверглась нападению беспилотников (БПЛА). Комплексы ПВО на российской авиабазе в Сирии сбили несколько малоразмерных летательных аппаратов, пострадавших и ущерба нет.

