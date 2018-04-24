СМИ: российская авиабаза в Хмеймиме подверглась нападению БПЛА

Российская авиабаза в Хмеймиме подверглась нападению беспилотников (БПЛА). Комплексы ПВО на российской авиабазе в Сирии сбили несколько малоразмерных летательных аппаратов, пострадавших и ущерба нет.

«С наступлением темного времени суток 24 апреля средствами контроля воздушного пространства российской авиабазы Хмеймим на удалении от аэродрома были обнаружены малоразмерные воздушные цели неизвестной принадлежности. Штатными зенитными огневыми средствами российской авиабазы все воздушные цели были уничтожены», — цитирует представителя авиабазы «РИА Новости».



Ранее в Сирии боевики уже пытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим в провинции Латакия при помощи беспилотника.