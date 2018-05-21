УФНС по РТ предъявило требования к «КЗСК-Силикон» на 275 миллионов рублей

Конкурсный управляющий АО «КЗСК-Силикон» Аркадий Черкасов сообщил о получении требования от Управления федеральной налоговой службы России по РТ о включении в реестр требований кредиторов 275 млн рублей.

Основания для требования является договор об участии России в собственности субъекта инвестиций от 27.09.2013, говорится в сообщении на сайте единого федерального реестра о банкротстве.

Ранее председатель ВЭБа Сергей Горьков на пресс-конференции в рамках KazanSummit рассказал подробности плана по спасению «КЗСК-Силикон».