Жена депутата Госсобрания Башкирии за год заработала 4 копейки

Супруга одного из депутатов Госсобрания — Курултая Башкирии заработала за 2017 год 4 копейки. Это следует из его декларации, опубликованной на сайте республиканского парламента.

Речь идет о жене главврача уфимской поликлиники №52 Рустама Игбаева. Сам он, согласно отчетности, получил доход в 934,6 тыс. рублей.

В собственности депутата находятся земельный участок на 1,2 тыс. кв. м и гараж площадью 18 кв. м. Также в пользовании Игбаева указаны две квартиры площадью 156 и 55 кв. м.

Эти объекты также находятся в пользовании супруги депутата и двух его несовершеннолетних детей.

Напомним, что самым успешным депутатом Курултая по итогам прошлого года стал Ахмет Ишмухаметов. Его доход в 2017-м составил 105,6 млн рублей.