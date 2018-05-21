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Суд признал законным продление меры пресечения режиссеру Кириллу Серебренникову

15:43, 21.05.2018
Суд признал законным продление меры пресечения режиссеру Кириллу Серебренникову
Фото: sledcom.ru

Мосгорсуд признал законным продление меры пресечения режиссеру Кириллу Серебренникову, а также еще трем фигурантам по делу о хищениях.

Об этом сообщает «РИА Новости».

Серебренников и директор РАМТ Софья Апфельбаум останутся под домашним арестом до 19 июля. бывший директор «Седьмой студии» Юрий Итин — до 24 мая. Экс-гендиректор «Гоголь-центра» Алексей Малобродский пробудет под домашним арестом до 19 июня.

Ранее Следственный комитет сообщил о собранных доказательствах хищения средств в деле «Седьмой студии».

Происшествия
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