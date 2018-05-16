СК сообщил о собранных доказательствах хищения средств в деле «Седьмой студии»

Следственный комитет России собрал доказательства хищения денежных средств, выделенных АНО «Седьмая студия». Об этом сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

«Главным управлением по расследованию особо важных дел СК России собраны доказательства, подтверждающие причастность Кирилла Серебренникова, Алексея Малобродского, Юрия Итина, Нины Масляевой, Софьи Апфельбаум и Екатерины Вороновой к совершению мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК России)», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Обвиняемые и их адвокаты продолжают знакомиться с материалами уголовного дела, объем которого более 250 томов. С материалами 50 томов они уже ознакомились.



По данным следствия, фигуранты похитили 133 млн рублей бюджетных денежных средств из 214 млн рублей, которые были выделены в период с 2011 по 2014 годы «Седьмой студии» на развитие и популяризацию современного искусства России в рамках проекта «Платформа».

Ранее сообщалось, что СК изменил меру пресечения на подписку о невыезде фигуранту дела «Седьмой студии» Алексею Малобродскому.