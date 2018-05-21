Минниханов встретился с представителями агентства по инвестициям в регион «Большого Парижа»

Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с представителями агентства по инвестициям в регион «Большого Парижа» (Франция). Встреча состоялась в Иннополисе в рамках открытия опытной зоны сети 5G



Проект развития городского пространства «Большой Париж», куда входит более 100 крупных предприятий, объединяет все аспекты развития мегаполиса, включая продовольственное обеспечение города, энергоснабжение, транспортную сеть, строительство нового жилья. Глава правления «Большого Парижа» Александр Миссоф отметил, что новый кластер в рамках «Большого Парижа» напоминает Иннополис, передает пресс-служба главы РТ.

«Мы можем многому научиться друг у друга, мы испытываем огромный интерес к Казани и Татарстану, к реализуемым здесь проектам, надеемся, что наш первый визит сюда послужит толчком к развитию отношений», — сказал он.

По окончании встречи Миссоф пригласил специалистов из Татарстана посетить Францию и подробнее ознакомиться с проектом «Большой Париж».