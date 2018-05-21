Скончался режиссер запрещенного в СССР фильма «Комиссар» Александр Аскольдов

В возрасте 85 лет скончался писатель и режиссер Александр Аскольдов.

«Московский комсомолец», со ссылкой на вдову, заявил, что Аскольдов скончался в московской больнице. Источники «Интерфакса» утверждают, что режиссер умер в госпитале в Швеции. Там же, в Швеции, его якобы и собираются похоронить.

Александр Аскольдов прославился после выхода фильма «Комиссар». Ленту по мотивам рассказа Василия Гроссмана «В городе Бердичеве» он снял еще в 1967 году. Тогда на 20 лет ее запретили к показу, а режиссера уволили с формулировкой о профнепригодности и исключили из партии.

В 1988 году картину показали на кинофестивале в Сан-Франциско. Затем «Комиссар» получил «Серебряного медведя» Берлинале и награды других международных фестивалей.

После «Комиссара» Аскольдов снял несколько документальных картин. В последние годы преподавал в заграничных университетах и киношколах.