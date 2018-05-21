Казань примет один из этапов Кубка мира по сноуборду в сезоне 2018/19

Один этап Кубка мира по сноуборду в сезоне 2018/19 пройдет в Казани. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Международной федерации лыжных видов спорта (FIS).

Соревнования по сноуборд-кроссу состоятся на казанской трассе с 18 по 20 января 2019 года. Кроме того, еще один этап Кубка мира примет Москва. Начало сезона запланировано на 6 сентября в Новой Зеландии, а завершится он 24 марта в немецком Винтерберге.

Напомним, в начале марта нынешнего года в Казани прошел фестиваль по горнолыжному спорту и сноуборду на Кубок президента РТ.