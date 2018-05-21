Суд отправил экс-гендиректора Ижевских электросетей под домашний арест

В Ижевске 18 мая был задержан бывший гендиректор АО «Ижевские электросети» Сергей Клементьев. Суд отправил его под домашний арест по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями.

Сотрудники регионального управления ФСБ обнаружили, что Клементьев, будучи кандидатом в депутаты Госсовета Удмуртии, потратил на свою избирательную кампанию деньги предприятия.

«В настоящее время по уголовному делу продолжается производство первоначальных следственных действий, в том числе направленных на установление иных фактов преступной деятельности Сергея Клементьева», — передает СУ СКР по Удмуртии.

Следствие отмечает, что Клементьев уволился из госкомпании после начала расследования. Напомним, что он покинул пост в начале апреля этого года. Новый глава предприятия перешел из ЗАО «Электросеть».