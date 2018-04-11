Гендиректор «Ижевских электросетей» покинул пост
Гендиректор АО «Ижевские электрические сети» Сергей Клементьев покинул пост. Его место занял Олег Лысенко.
Новый глава предприятия перешел из ЗАО «Электросеть», сообщает «Коммерсант»
Клементьев руководил «Ижевскими электросетями» с 2015 года.
Напомним, что за год стоимость чистых активов предприятия выросла на 300 млн рублей. Ранее сообщалось, что власти планируют продажу имущества «Ижевских электрических сетей». Мэр города Юрий Тюрин сообщал, что интерес к предприятию проявляло «Удмуртэнерго». По его оценке, компания стоит около 1,5—2 млрд рублей.ПромышленностьЭнергетика Удмуртия
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