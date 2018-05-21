Александр Остроухов уходит из «Нефтяника»

Защитник покинул расположение альметьевской команды по обоюдному согласию сторон.

В минувшем сезоне он провел 22 игры в ВХЛ, набрал в них 8 (3+5) баллов результативности и 12 минут штрафа.

«Благодарим Александра и желаем ему успехов в новой команде», — говорится на официальном сайте альметьевского клуба.

В прошедшем сезоне Высшей хоккейной лиги АХК «Нефтяник» занял третью строчку регулярного розыгрыша, набрав 108 очков. В плей-офф на стадии 1/8 финала альметьевцы всухую обыграли китайский «Чен Тоу» (4:0), в 1/4 финала выбили красноярский «Сокол» (4:0), а в полуфинале уступили петербуржскому «СКА-Нева» (1:4). Таким образом «Нефтяник» стал бронзовым призером ВХЛ.







