Председатель Арбитражного суда РТ в 2017 году увеличил свой доход более чем в два раза

Председатель Арбитражного суда РТ Максим Боровков в 2017 году заработал 4,1 млн рублей. Это более чем в два раза больше, чем в 2016 году (1,9 млн рублей). Соответствующие сведения опубликованы на сайте суда.

У него и его супруги, которая заработала 1,6 млн рублей, имеются в собственности квартира площадью 82 кв. м и земельный участок площадью 990 кв. м. Боровков имеет автомобиль BMW Х3 с прицепом, жена — Mitsubishi Pajero.

Напомним, в начале апреля Арбитражный суд Татарстана возглавил казанский судья Максим Боровков. Его кандидатуру ранее поддержала Высшая квалификационная коллегия судей РФ. Вакансия на председательский пост открылась с назначением Николая Новикова председателем Арбитражного суда города Москвы.