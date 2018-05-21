Сборная России уступила Швеции вторую строчку в мировом рейтинге IIHF

Российская хоккейная команда опустилась на третье место в рейтинге Международной федерации хоккея (IIHF), имея 3 930 баллов. Россия впервые с 2013 года не взяла медали на чемпионате мира.

Первое место за собой сохранила сборная Канады (3 990 очков), несмотря на поражение в матче за третье место ЧМ-2018,

Вторую строчку в рейтинге IIHF занимает Швеция (3 945), ставшая чемпионом мира. В финале «Тре Крунур» обыграли в серии буллитов Швейцарию (3:2).

На четвертом месте остались США (3 765), а пятую позицию занимает Финляндия (3 765), сообщается на официальном сайте ЧМ.



Напомним, национальная команда России вылетела на стадии 1/4 финала чемпионата мира в Дании, уступив канадцам в овертайме (4:5).