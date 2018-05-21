Прожиточный минимум в Самарской области увеличился на 2,9%, до 9 672 рублей

Правительство Самарской области установило величину прожиточного минимума за I квартал 2018 года на уровне 9 672 тыс. рублей. Это на 2,9% больше по сравнению с IV кварталом прошлого года (9 400 рублей). Соответствующее постановление опубликовано на сайте облправительства.

Для трудоспособного населения величина прожиточного минимума установлена на уровне 10 607 рублей, для пенсионеров — 7 642 рублей, детей — 9 640 рублей.

Напомним, что в России с 1 мая в силу вступил закон, согласно которому минимальный размер оплаты труда (МРОТ) сравнялся с прожиточным минимумом, достигнув 11 163 рублей.