ФСБ России раскрыла созданную помощником депутата Рады экстремистскую группу

ФСБ России раскрыла деятельность экстремистской группы, которая была создана помощником депутата Верховной рады. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации совместно с МВД России вскрыта деятельность экстремистской группы, созданной Эролом Велиевым — помощником депутата Верховной рады Украины М. Джемилева по указанию находящегося в розыске лидера запрещенного в России «Меджлиса крымско-татарского» народа Р. Чубарова при поддержке СБУ» — приводит текст сообщения РТ.

По данным ведомства, участники группировки в январе 2018 года подожгли дом муфтия Крыма. Они также планировали преступления для устрашения «пророссийски настроенных крымских татар и нагнетания межнациональной напряженности» на территории Крыма.

Ранее ФСБ России нейтрализовала в Невинномысске Ставропольского края двух лидеров религиозно-экстремистской ячейки, планировавших теракты.