В Ставропольском крае нейтрализовали двух экстремистов, готовивших теракты

Федеральная служба безопасности России нейтрализовала в Невинномысске Ставропольского края двух лидеров религиозно-экстремистской ячейки, планировавших теракты.

«В результате проведенной 4 мая 2018 года в городе Невинномысске спецоперации при попытке задержания нейтрализованы оказавшие вооруженное сопротивление двое лидеров религиозно-экстремистской ячейки, планировавшие совершение террористических актов», — говорится в сообщении.

В ходе осмотра места происшествия были обнаружены лаборатория по изготовлению взрывчатых веществ, подготовленное преступниками самодельное взрывное устройство, а также огнестрельное оружие, боеприпасы и гранаты.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

27 апреля стало известно, что ФСБ задержала в Новом Уренгое четверых участников «спящей ячейки» террористической организации «Исламское государство» (запрещена в РФ), которые планировали теракты в Москве.