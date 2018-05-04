В Ставропольском крае нейтрализовали двух экстремистов, готовивших теракты
Федеральная служба безопасности России нейтрализовала в Невинномысске Ставропольского края двух лидеров религиозно-экстремистской ячейки, планировавших теракты.
«В результате проведенной 4 мая 2018 года в городе Невинномысске спецоперации при попытке задержания нейтрализованы оказавшие вооруженное сопротивление двое лидеров религиозно-экстремистской ячейки, планировавшие совершение террористических актов», — говорится в сообщении.
В ходе осмотра места происшествия были обнаружены лаборатория по изготовлению взрывчатых веществ, подготовленное преступниками самодельное взрывное устройство, а также огнестрельное оружие, боеприпасы и гранаты.
По данному факту возбуждено уголовное дело.
27 апреля стало известно, что ФСБ задержала в Новом Уренгое четверых участников «спящей ячейки» террористической организации «Исламское государство» (запрещена в РФ), которые планировали теракты в Москве.Происшествия
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