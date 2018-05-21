Экс-уфимец Семакин помог «Енисею» выйти в Премьер-лигу

В ответном стыковом матче за право играть в российской футбольной Премьер-лиге махачкалинский «Анжи» дома выиграл у «Енисея» из Красноярска — 4:3. Однако по сумме двух встреч этого не хватило команде из РФПЛ, чтобы остаться в лиге — напомним, «Енисей» в своем манеже разгромил дагестанский клуб — 3:0.



Уже в первые 17 минут ответной встречи в Каспийске гости поставили «Анжи» в практически безвыходное положение. Счет открыл Обрадович, а вскоре бывший игрок ФК «Уфа» Максим Семакин довел общий результат противостояния до 5:0.



Махачкалинцы сумели вырвать победу уже в добавленное время — 4:3, но это стало слабым утешением — «Енисей» займет место «Анжи» в лиге сильнейших.



Вторым участником чемпионата РФПЛ в сезоне 2018/2019 стал пермский «Амкар», по сумме двух встреч обыгравший «Тамбов».

