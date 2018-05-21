Правительство РФ не поддержало введение лимита на регистрацию в квартирах

Правительство РФ не поддержало запрет на регистрацию в квартирах без соблюдения учетной нормы жилплощади на одного человека. Об этом говорится в отзыве за подписью вице-премьера Сергея Приходько.

В документе сказано, что регистрация в квартире отражает лишь факт нахождения гражданина РФ по месту пребывания и не должна стать основанием для изменения права пользования помещением, пишут «Известия».

Сам законопроект, внесенный группой депутатов Госдумы, касается в основном изменения возможности получения права пользования жилплощадью. В законопроекте также идет речь о том, что право на вселение в квартиру должна давать доля, которая соблюдает учетную норму площади жилого помещения.

По мнению авторов инициативы, такая мера снизит количество мошеннических сделок с недвижимостью. Тем не менее, законопроект может получить одобрение правительства в случае доработки.

Напомним, что законопроект запрещающий продажу микродолей в квартирах и домах, а также ограничивающий право собственников на регистрацию третьих лиц был внесен в Госдуму РФ в середине апреля.