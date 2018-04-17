В Госдуме предложили ограничить право собственников квартир прописывать третьих лиц

В России могут запретить продажу микродолей в квартирах и домах, а также ограничить право собственников на регистрацию третьих лиц.

Как пишут «Известия» со ссылкой на соответствующий законопроект, который внесли на рассмотрение депутаты Госдумы, документ предусматривает внесение поправок в Жилищный кодекс России и закон «О праве граждан России на свободу передвижения...» с целью борьбы с «резиновыми» квартирами.

Собственникам могут запретить регистрировать жильцов, если на них будет приходиться менее учетной нормы площади, размер которой в разных регионах России отличается. Требование не будет распространяться на супругов, родителей и детей собственников.

Ранее Минстрой поддержал отказ от ипотечных кредитов без первоначального взноса.