В Госдуме предложили ограничить право собственников квартир прописывать третьих лиц
В России могут запретить продажу микродолей в квартирах и домах, а также ограничить право собственников на регистрацию третьих лиц.
Как пишут «Известия» со ссылкой на соответствующий законопроект, который внесли на рассмотрение депутаты Госдумы, документ предусматривает внесение поправок в Жилищный кодекс России и закон «О праве граждан России на свободу передвижения...» с целью борьбы с «резиновыми» квартирами.
Собственникам могут запретить регистрировать жильцов, если на них будет приходиться менее учетной нормы площади, размер которой в разных регионах России отличается. Требование не будет распространяться на супругов, родителей и детей собственников.
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