Топ-менеджер «Ростеха» Сергей Куликов может стать первым зампредом коллегии ВПК

Индустриальный директор радиоэлектронного кластера «Ростеха» Сергей Куликов может занять должность первого заместителя председателя коллегии Военно-промышленной комиссии (ВПК). Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники в оборонных холдингах и правительстве.

В настоящее время должность первого зампреда коллегии ВПК (постоянно действующий орган при президентской военно-промышленной комиссии) занимает Иван Харченко, которого пригласил бывший вице-премьер Дмитрий Рогозин.

Источники утверждают, что Харченко на этом посту курировал несколько ключевых отраслей промышленности (судостроение, авиация и космос), а также отвечал за взаимодействие коллегии с правоохранительными органами.

Ранее сообщалось, что генеральный директор концерна «Калашников» Алексей Криворучко может занять кресло замминистра обороны РФ по вооружениям.