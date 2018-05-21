AKPA спрогнозировало рост российского рынка страхования жизни в три раза к 2022 году

Рынок страхования жизни по итогам 2022 года вырастет в три раза по сравнению с 2017-м и займет 45% от объема всего страхового рынка РФ. Такие цифры приводятся в обзоре по рынку страхования Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА).



Отмечается, что в 2017 году объем рынка страхования жизни составил 332 млрд рублей (26% от всего страхового рынка). Специалисты АКРА считают, что в последующие годы рынок будет расти на 17—28%, что ниже темпов роста в предыдущие годы: в 2017 году прирост рынка составил 56%, передает ТАСС.

Таким образом, по итогам 2022 года рынок страхования жизни в России достигнет 1,03 трлн рублей.



Ранее стало известно, что Минфин РФ поддержал законопроект о страховании жизни пассажиров такси, но указал на большое число замечаний.