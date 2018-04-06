В Минфине поддержали идею страховать жизнь пассажиров такси

Министерство финансов России поддержало идею ввести страховку для пассажиров такси.



Сейчас такси является единственным видом пассажирского транспорта, который не подпадает под действие закона об обязательном страховании ответственности перевозчиков (ОСГОП). Пассажиров такси защищает только закон об ОСАГО. Максимальная компенсация за гибель человека составляет 500 тыс. рублей. При этом по закону об ОСГОП эта сумма превышает 2 млн рублей.

«Мы инициативу поддерживаем, по законопроекту написали большое количество замечаний, будем с комитетом их обсуждать», — цитирует ТАСС замминистра финансов России Алексея Моисеева.

Предыдущая версия законопроекта об обязательном страховании пассажиров такси предлагала создать агрегатор, который мог нагрузить операторов такси и выдавить с рынка легальных операторов.

Напомним, с 18 февраля вступили в силу новые тарифы по обязательному страхованию гражданской ответственности перевозчика (ОСГОП).

