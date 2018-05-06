В Харькове попытались разрушить бюст маршалу Жукову

Этой ночью в украинском Харькове неизвестные попытались разрушить бюст советскому маршалу Георгию Жукову. Об этом сообщил мэр города Геннадий Кернес.



«Сегодня ночью «доморощенные декоммунизаторы» опять попытались плюнуть в память о своих дедах и прадедах, прошедших Вторую мировую войну, — попытались разрушить бюст Жукову. Но мы эту попытку на ноль уже умножили — бюст восстановлен», — написал он в Facebook.

Градоначальник обратиться к руководству местной полиции с просьбой взять советские памятники под круглосуточную охрану.

Это не первое нападение на памятники Жукову на Украине — в мае 2015 года неизвестные разбили мемориал маршалу в Киеве.