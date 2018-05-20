В Шотландии заявили о намерении провести референдум о независимости после Brexit

В Шотландии может пройти новый референдум о независимости после того, как будут обнародованы условия выхода Великобритании из Евросоюза (Brexit). Об этом сообщила первый министр Шотландии Никола Стерджен

По ее словам, референдум может состояться осенью 2018 года, сообщает Reuters.

«Как только мы получим некоторую ясность, которая, мы надеемся, появится осенью этого года, о результатах Brexit и будущих отношениях между Великобританией и ЕС, я снова рассмотрю вопрос о сроках референдума о независимостии», — сказала она.

Ранее стало известно, что Великобритания выплатит Евросоюзу 35—39 млрд фунтов стерлингов (40—45 млрд евро) в качестве финансового урегулирования за Brexit.