Ротенберг: Крымский мост простоит без ремонта 100 лет

Крымский мост простоит без ремонта в ближайшие 100 лет. Об этом заявил глава компании «Стройгазмонтаж» (генподрядчик строительства моста) Аркадий Ротенберг, пишет ТАСС.

«100 лет он простоит. Это минимальная цифра, мы это гарантируем. Все сделано надежно, прочно», — сказал Ротенберг, отвечая на вопрос, сколько Крымский мост сможет обходиться без ремонта.

Напомним, 15 мая президент России Владимир Путин открыл автодорожную часть Крымского моста. Уже 16 мая в 5.30 со стороны Тамани рано утром выдвинулась колонна автомобилей и мотоциклистов.